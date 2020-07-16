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Kısa çalışma uygulamasının uzatılması Meclis'te kabul edildi

16 Temmuz 2020 Perşembe - 22:59 | Son Güncelleme : 16 07 2020 - 22:59

İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılması, corona virüs salgını gerekçesiyle iş akitlerinin feshedilmesini engelleyen uygulama ile kısa çalışma uygulamasının uzatılması, Soma'daki maden işçilerinin kıdem tazminatlarının ödenmesine ilişkin düzenlemelerin de bulunduğu İşsizlik Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi


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İş gücü corona virüs normalleşme
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