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Kısa çalışma ödeneğiyle 3,7 milyon çalışana 35,2 milyar lira ödeme

AA |  01 Temmuz 2021 Perşembe - 22:43 | Son Güncelleme : 01 07 2021 - 22:43

Kısa çalışma ödeneğiyle 15 ayda 3,7 milyon çalışana 35,2 milyar lira ödeme yapıldı.


Kovid-19 salgınında aşılmanın artması ve vaka sayısının düşmesiyle  normal hayata dönüşte yeni dönem bugün itibarıyla başladı.
 
Yeni dönemde, salgının olumsuz etkilerine karşı istihdamı korumak için  geçen yıl martta başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması 30 Haziran 2021  itibarıyla sona erdi.
 
Nakdi ücret desteği ve fesih kısıtı da sona erdi
 
Kısa çalışma ödeneğiyle, ücretsiz izne çıkartılıp kısa çalışma ödeneği  ve işsizlik maaşından yararlanamayanlara verilen nakdi ücret desteği ile fesih  kısıtı (işten çıkarma yasağı) uygulamaları da son buldu.
 
Salgın sürecinde daha çok işletmenin başvurabilmesi ve daha çok  çalışanın yararlanabilmesi için şartları esnetilen kısa çalışma ödeneğinden, Mart  2020-Mayıs 2021 döneminde 506 bin 611 firmadaki 3 milyon 772 bin 552 çalışan  yararlandı.
 
Bu dönemi kapsayan 15 ayda, 3 milyon 772 bin 552 kişi için toplam 35  milyar 221 milyon 768 bin 886 lira ödeme yapıldı.
 

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