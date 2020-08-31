Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı! İşte yeni tarih...

Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı. Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.

Gazetevatan yazarı İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır 2 ay daha uzatılan Kısa Çalışma Ödeneğine ilişkin şunları yazdı: Normalleşme takviminin başından beri her ay sonu işçi ve işverenler için en önemli soru haline geldi KÇÖ yani kısa çalışma ödeneğinin durumu…

Uzatılacak mı?

Uzatılırsa süre ne kadar olacak?

Başvurular nasıl yapılacak?

Sektör ayrımı yapılacak mı?

Kısa çalışma listesine personel ekleme çıkarma yapılabilecek mi?

Başvuru süresi hangi tarih olacak?

Ödemeler ne zaman yapılacak?

Gibi yüzlerce yeni soru oluştu çalışma hayatımızda.

Mart ayı itibarı ile 3 aylık bir uygulama dönemiyle yola çıkan kısa çalışma ödeneği, Cumhurbaşkanımızın kararıyla yıl sonuna kadar uzatılma yetkisinin kullanılmasıyla temmuz ve ağustos dönemiyle beraber 5 ayı buldu.

5. ayın sonuna geldiğimiz bugün;

Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneğinin 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Bakanı Selçuk, sosyal paylaşım sitesi hesabından yaptığı açıklamada, “Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26.03.2020 tarihinde başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği mevcut faydalananlar için, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ’ın tensipleriyle 2 ay daha uzatılmıştır” ifadelerine yer verdi.

KARARIN ARDINDAN MERAK EDİLENLER

Kısa çalışma ödeneği süresinin 2 ay daha uzatılma kararının ardından ayın son gününe başka sorularla başlayacağız.

Cevap bekleyen sorular;

• Kısa çalışma ödeneğinin 2 ay uzatılmasıyla 17 Nisan tarihinden beri günlük 39,24 TL olarak ödenen pandemi nedeniyle ücretsiz izin ödemesi de bu 2 aylık sürede ödenmeye devam edilecek mi?

• Nisan ayından beri 1.168 TL ile geçinmek zorunda kalan ücretsiz izine gönderilen vatandaşlarımıza sürenin uzaması göz önünde bulundurularak ek bir destek sağlanacak mı?

• Yine 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren uygulamada olan ve 17 Eylül tarihine kadar devam edecek işten çıkarma yasağı bu uzatma kararıyla 17 Kasım tarihine kadar yürürlükte kalacak mı?

• Vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi ve normalleşme sürecinde pandemi öncesi noktaya dönemeyen işverenlere ek başvuru imkanı verilecek mi?

• Tablonun daha vahim bir hal alması ihtimalinde farklı destekler uygulanacak mı?