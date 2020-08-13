Kısa çalışma ödeneğinden 775 bin kişi çıktı

Kısa çalışma kapsamındaki işçi sayısı, temmuz ayında 775 bin kişi daha düşerken, bu kapsamda yapılan ödeme tutarı 2.5 milyar TL oldu. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan, kısa çalışma kapsamında yıl başından bu yana yapılan ödemelerin toplamı da 16 milyar 637 milyon 624 bin liraya ulaştı.

İşsizlik Sigortası Fonu’nun temmuz ayı raporuna göre, normalleşmeyle birlikte, haziran ayıyla başlayan kısa çalışmada kapsamındaki çalışan sayısındaki azalma sürdü. Kısa çalışma kapsamında mayısta 3.2 milyon kişi bulunurken, haziranda bu rakam 2.4 milyon kişi oldu. Temmuz ayı rakamı ise, 1 milyon 710 bin 906’yla sınırlı kaldı. Kısa çalışma ödeneğinden koronavirüs kapsamında yararlanma süreci, temmuz ayının sonunda bir ay daha uzatılmıştı. Buna göre işyerleri, bir ay süreyle daha, kolaylaştırılmış hükümlerle kısa çalışma ödemelerinden yararlanabilecek. Ayrıca bu ay itibariyle, kısa çalışmadan normale dönen işyerleri, prim desteği almaya da hak kazanacak. Prim desteği 3 ay süreyle uygulanacak.

200 BİN KİŞİLİK ARTIŞ

Fon bülteninde, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara ödenen nakdi ücret desteği verileri de yer aldı. Buna göre, haziran ve temmuz ayları arasında ücretsiz izin desteğinden yararlanan kişi sayısı, yaklaşık 200 bin kişi arttı. Net bin 168 TL olarak verilen ücretsiz izin desteğinden yararlanan çalışan sayısı haziranda 1 milyon 705 bin 147 iken, temmuz ayında 1 milyon 901 bin 212 oldu. Ücretsiz izin desteği olarak verilen tutar ise toplamda 3 milyar 611 milyon 536 bin 114 TL oldu.(Hürriyet)