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Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ile ilgili flaş açıklama!

17 Nisan 2021 Cumartesi - 15:57 | Son Güncelleme : 17 04 2021 - 15:57

Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ile ilgili son dakika açıklaması geldi. TESK Genel Başkanı Palandöken, nakdi ücret desteği kapsamının genişletilmesini istedi. Palandöken "31 Mart'ta sona eren Kısa Çalışma Ödeneği yeniden hayata geçirilmeli ve salgın sona erinceye kadar sürdürülmeli" diye konuştu.


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)  Genel Başkanı Bendevi Palandöken, nakdi ücret desteği verilecek meslek grupları  kapsamının genişletilmesi gerektiğini belirterek, "Okul servis araçları,  kantinciler, kırtasiyeciler, halk otobüsçü ve dolmuşçular ile yanlarında  çalışanlar da nakdi ücret desteği kapsamına alınmalı." ifadesini kullandı.  Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgınından birçok sektörün olumsuz etkilendiğine dikkati çekti.  Bu çerçevede nakdi ücret desteği verilecek meslek grupları kapsamının  genişletilmesi gerektiğine işaret eden Palandöken, "Bir yıldır iş yapamayan, okul  servis araçları, kantinciler, kırtasiyeciler, halk otobüsçü ve dolmuşçular ile  yanlarında çalışanlar da nakdi ücret desteği kapsamına alınmalı. Öte yandan 31  Mart'ta sona eren Kısa Çalışma Ödeneği yeniden hayata geçirilmeli ve salgın sona  erinceye kadar sürdürülmeli." değerlendirmesinde bulundu.

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