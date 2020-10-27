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Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı

27 Ekim 2020 Salı - 0:22 | Son Güncelleme : 27 10 2020 - 0:23

Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı.


Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, işten çıkarma yasağı 17 Kasım'dan itibaren 2 ay daha uzatıldı.
 
Ayrıntılar gelecek..

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