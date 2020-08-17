Kısa çalışma ödeneği ve işçi çıkarma yasağı bir ay uzatıldı! İşte yeni tarih

Corona virüs salgınıyla mücadelede uygulamaya konulan işçi çıkarma yasağı ile hem işçi hem de işveren rahat bir nefes aldı. İstihdamı korumak adına işten çıkarmalar yasaklanmış süresi uzaltılmıştı. İşten çıkarma yasağına az bir zaman kala pek çok kişi de işçi çıkarma yasağının ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki, İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı ne zaman sona eriyor? İşte İşçi çıkarma yasağı ile ilgili tüm detaylar...

Hükümet tarafından corona virüs salgınıyla mücadelede istihdamı korumak için işten çıkarma yasağı getirilmiş, kısa çalışma ödeneği uygulamasıyla hem işçi hem de işveren rahat bir nefes almıştı. Pandemi dolayısıyla iş yerinde azaltma yoluna gitmek isteyen işverenler için bazı destekler sağlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu çerçevede işçilerin haklarını korumak amacıyla da işten çıkarma yasağı uygulamasını getirdi. Yasağın ne zaman kadar devam edeceği ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı ne zaman sona eriyor? İşte İşçi çıkarma yasağı ile ilgili tüm detaylar...

Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında il günden bu yana milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren düzenlemeler yapıldı. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı istihdamı korumak için için hem iş yerinde azaltma yoluna gitmek isteyen işverenler için hem de işçilerin haklarını korumak amacıyla işten çıkarma yasağı uygulamasını devreye almıştı. Cumhurbaşkanı kararıyla, ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi uzatıldı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Resmi Gazete ’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül’e kadar uzatıldı. 2.3 milyon çalışanın yararlandığı kısa çalışma uygulaması da sektörel ayrım yapılmaksızın ağustos ayı sonuna kadar uzatıldı.

Karara göre, corona virüs nedeniyle, 30 Haziran dahil bu tarihe kadar kısa çalışma ödeneği uygulamasına başvuran işyerleri için uygulama ağustos sonuna kadar geçerli olacak, yeni başvuru alınmayacak. Ancak daha önce başvuran işletmeler bu hakkı kullanabilecek. Böylece nisan itibariyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya başlayan işyerleri, 5 ay süreyle uygulamadan yararlanmış olacak. Nisandan sonra kısa çalışmaya başvuranlar da 5 aylık süreyi tamamlayabilecek.

BUGÜN İTİBARİYLE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILABİLECEK!

Kısa çalışma uygulamasına bağlı olarak işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin de 1 ay uzatılacak. Bu iki uygulamadaki bir aylık uzatma süresi ise 17 Ağustos 2020 itibariyle başlayacak. Ücretsiz izne ayrılan çalışanlara ise net 1168 TL düzeyinde nakdi ücret desteği sağlanacak. Kararla, bu desteğin ödenmesine ilişkin süre de uzatılmış oldu. Son verilere göre, nisan-haziran dönemi içinde 1 milyon 705 bin 147 çalışan, ücretsiz izinde olduğu için nakdi ücret desteğinden yararlandı. Ücretsiz izin uygulaması, işten çıkarma yasağına bağlı olarak uzuyor.

Yetkililer, istihdam piyasasına destek için kısa çalışma uygulamasının genel olarak bir ay daha uzatılmasına karar verildiğini belirtirken, eylül ayında ise kapsamlı bir değerlendirme yapılacağını belirtiyor. Koronavirüs sonrasında devreye giren kolaylaştırılmış kısa çalışma ödeneğinin, turizm gibi belli sektörler için uzatılabileceğini söyleyen yetkililer, “Bunun için öncelikle ağustos ayındaki verilere bakılır. Eğer sektörel olarak kısa çalışma uygulamasının devam etmesine karar verilirse, bu sefer de işverenler 868 TL’lik prim desteğinden yararlanmaya başlar” dedi. İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin için de 2021 Haziran ayı sonuna kadar yetki alındığını belirten yetkililer, “Kısa çalışma ödeneğindeki uzatmalara göre, işten çıkarma yasağı ve ücretsiz iznin geleceği de belli olur. Yetki alındı ancak bu yetkinin ne kadarlık kısmının kullanılacağı gelişmelere göre belli olur” dedi.