Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek?

Kısa çalışma ödeneğinin yasal uzatma süresi doluyor. Salgın sürecinde işçiyi ve işvereni ile istihdamı korumak amacıyla 2020 yılının mart ayında devreye alınan Kısa çalışma ödeneği ödemelerinde sona gelindi. Son açıklamada kısa çalışma ödeneğinin biteceği tarih haziran ayı olarak duyurulmuştu. İşverenlerin ise hükümetten Kısa Çalışma Ödeneği'nin yıl sonuna kadar devam etmesi talebi var. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği bitti mi? Kısa Çalışma Ödeneği 1 Temmuz'da bitiyor mu? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek? Kısa Çalışma Ödeneği son durum ne? Kısa Çalışma Ödeneği uzadı mı? İşte Kısa çalışma ödeneği ile ilgili merak edilenler...

Koronavirüs nedeniyle 2020 yılının mart ayında hükümet tarafından devreye alınan ve 1 yılı aşkın bir süredir devam eden kısa çalışma ödeneğinde sona gelindi. Hem işvereni hem işçinin rahat nefes almasını sağlayarak istihdamı koruma amacıyla devreye alınan kısa çalışma ödeneği ile ilgili son tarih olarak 30 Haziran işaret edilmişti. 1 Temmuz 'da tüm yasakların kalkmasıyla birlikte kısa çalışma ödeneği ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği bitti mi? Kısa Çalışma Ödeneği 1 Temmuz'da bitiyor mu? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek? Kısa Çalışma Ödeneği son durum ne? Kısa Çalışma Ödeneği uzadı mı? İşte Kısa çalışma ödeneği ile ilgili merak edilenler...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs salgını sürecinde işi, işçiyi ve işvereni korumak amacıyla şartlar esnetilerek 2020'nin Mart ayından beri uygulanan kısa çalışma ödeneğinde süre 30 Haziran itibarıyla sona erecek. Ekonomide salgın kaynaklı olumsuzlukların sürdüğünü savunan işverenler, kısa çalışma ödeneğinin 2021 yılının sonuna kadar devam etmesi talebinde bulunuyor. Yeni karar alınmaması durumunda ödenekten faydalananlara temmuz ayında son kez ödeme yapılacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILIR MI?

İşverenin hükümetten kısa çalışma ödeneğini uzatması, en azından yıl sonuna kadar devam etmesi yönünde beklentisi var. İş dünyası kısa çalışma ödeneğinin ay ay uzatılması yerine yıl sonuna kadar uzatılmasının gerekliliğine işaret ediyor. Pandemi ile birlikte uygulamaya geçen ve pek çok kez uzatılan kısa çalışma ödeneğinin 30 Haziran'da süresi dolarken, işverenler yıl sonuna kadar uzatma talep etti.

Günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor. Ocak ayındaki zamla kısa çalışma ödeneği asgari ücretli için 2 bin 530 TL'ye çıkarken kısa çalışma ödeneğinin tavan tutarı ise 5.325 TL olmuştu.

SON KEZ UZATILMIŞTI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete 'de yayımlanmıştı.

Mart ayında alınan kararla uygulama Haziran ayının sonuna uzatıldı. Karara göre, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebeple 31 Ocak 2021'e kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.