Kısa çalışma ödeneğinin ne zaman biteceği, uzatılıp uzatılmayacağı merak edilirken, gözler Kabine toplantısından çıkacak karar çevrildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında ekonomik tedbir olarak sunulan kısa çalışma ödeneği, salgınla birlikte ödenemeye devam etti. Kısa çalışma ödeneğinin mart ayında biteceğine işaret edilmişti. Ancak vatandaşlar Kabine toplantısından KÇÖ ile ilgili bir haberin gelip gelmediğini sorguluyor. Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? KÇÖ ne zaman bitecek, Kısa Çalışma Ödeneği son durum…

Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan ekonomik tedbirlerden biri olan kısa çalışma ödeneği bu ayın sonunda sona eriyor. İşten çıkarma yasağının süresinin uzatılmasının ardından gözler kısa çalışma ödeneğine çevrilmişti. Kabineden KÇÖ ile ilgili bir kararın alınıp alınmadığı merak ediliyor. Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? KÇÖ ne zaman bitecek, Kısa Çalışma Ödeneği son durum…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

İşten çıkarma ve nakdi ücret desteği süresi uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Resmi Gazete'de yayımlanan kararı sosyal medyadan paylaştı. Bakan Selçuk, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz" dedi.

31 Mart tarihine kadar uzatılan kısa çalışma düzenlemesi hakkında Cumhurbaşkanı yeni bir karar açıklamadı. Cumhurbaşkanı, "Salgın döneminde kısa çalışma ödeneğinin kapsamını genişlettik, şartlarını kolaylaştırdık. Salgının seyrine göre peyder pey uzattığımız uygulamayı Mart sonunda bitiriyoruz. 2,5 milyon çalışanımıza 10 milyar liraya yakın nakdi ücret desteği ödedik. Normalleşme desteği ile 3.6 milyardan fazla prim mahsuplaşması yaşattık. Salgının başından itibaren verdiğimiz teşviklerin tutarı 80 milyarı buldu." diyerek Kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada kısa çalışma ödeneğinin Mart sonu biteceğini yineledi.