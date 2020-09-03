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Kısa çalışma ödeneği uzatıldı! İşveren bunu kesinlikle yapamaz
Pandemi süreciyle birlikte kısa çalışma ödeneği Türkiye gündeminde önemli bir yer edindi. Hem işverenler hem de çalışanlar için maddi rahatlama sağlayan kısa çalışma ödeneği 31 Ekime kadar uzatıldı. Çalışanlara İşsizlik fonu üzerinden sağlanan bu ödenekle ilgili ise çalışanlar tarafından şikayetler gelmeye başladı.
Kısa çalışma ödeneği 2 ay uzatıldı. Bazı çalışanlarsa işverenin bu modele uymadığından şikayetçi. Noyan Doğan çalışanlardan gelen şikayetlerle ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...