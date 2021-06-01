Kısa Çalışma Ödeneği uzatılacak mı? Kısa Çalışma Ödeneği yattı mı?

'KÇÖ uzatılacak mı?' sorusu Haziran Ayı Normalleşme tedbirleri ile birlikte pek çok kişinin gündeminde olmaya devam ediyor. Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ödemelerine kısa bir süre kala, "
KÇÖ uzatılacak mı? Kısa çalışma devam ediyor mu? KÇÖ ne zaman bitiyor?" soruları merak ediliyor.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Banka hesaplarına yatırılan, IBAN olmayan kişiler için ise PTT üzerinden yapılan Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu. Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, “Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak” açıklamasını yaptı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (KÇÖ) UZATILACAK MI? NE ZAMAN BİTECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kısa Çalışma Ödeneği için müjdeli haber geçtiğimiz haftalarda gelmişti. Erdoğan açıklamasında; "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." demişti. Kısa Çalışma Ödeneği için son tarih 31 Haziran 2021. Karar 1 Nisan itibariyle yürürlüğe girmişti.