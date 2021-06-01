Kısa Çalışma Ödeneği uzatılacak mı? Kısa Çalışma Ödeneği yattı mı?

Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) uzatılacak mı? Salgın süresinde istihdamı korumak amacıyla uygulamaya konulan Kısa Çalışma Ödeneği haziran ayı normalleşme süreci ile birlikte pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Kısa Çalışma Ödeneği'nin uzatılıp uzatılmadığı merak ediliyor. Desteğe başvuran iş yerleri için Kısa Çalıma Ödeneği uzatılmıştı. Peki, KÇÖ uzatılacak mı? Kısa çalışma devam ediyor mu? Kısa Çalışma Ödeneği uzatılacak mı? KÇÖ ne zaman bitiyor? İşte detaylar

'KÇÖ uzatılacak mı?' sorusu Haziran Ayı Normalleşme tedbirleri ile birlikte pek çok kişinin gündeminde olmaya devam ediyor. Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ödemelerine kısa bir süre kala, "

KÇÖ uzatılacak mı? Kısa çalışma devam ediyor mu? KÇÖ ne zaman bitiyor?" soruları merak ediliyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Banka hesaplarına yatırılan, IBAN olmayan kişiler için ise PTT üzerinden yapılan Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu. Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, “Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak” açıklamasını yaptı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (KÇÖ) UZATILACAK MI? NE ZAMAN BİTECEK?