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Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin, işten çıkarma yasağı... İşte tüm detaylar
Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz isin desteği ve çalışanı işten çıkarma yasağı uzatıldı. Uzatılır uzatılmaz da milyonlar akıllarında soru işaretleri oluşmaya başladı. Kimileri, kısa çalışma ödeneğine yeni başvuru yapılıp yapılamayacağını merak etti, kimileri de ücretsiz izne ayrılanların destekten yararlanıp yararlanamayacağını etti. İşte konuşla ilgili tüm detaylar...
Koronavirüs önlemleri kapsamında mart ayının sonlarında hem çalışanları hem de işverenleri desteklemek için çalışanlara kısa çalışma ödeneği ödenmeye başladı. Kısa çalışma ödemesinin süresi ise 3 aydı ve haziran sonunda bitti.