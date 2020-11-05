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Kısa çalışma ödeneği sorgulama: Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatırılacak? Bakan açıkladı!

Kısa çalışma ödeneği sorgulama: Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatırılacak? Bakan açıkladı!