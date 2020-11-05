Kısa çalışma ödeneği sorgulama: Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatırılacak? Bakan açıkladı!

Ekim ayı kısa çalışma ödeneğinin hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayı kısa çalışma ödeneğinin hesaplara yatırılacağını duyurdu. IBAN bilgileri bulunmayanlara ödemeler PTT üzerinden yapılacak. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte Kısa çalışma ödeneği ödeme tarihi...
EKİM AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını bildirdi.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri hakkında bilgi verdi.
“Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz.”
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI!
Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 31 Aralık'a kadar uzatıldığını da anımsattı.
Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.