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Kısa çalışma ödeneği sorgulama: Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatırılacak? Bakan açıkladı!

05 Kasım 2020 Perşembe - 10:08 | Son Güncelleme : 05 11 2020 - 10:08

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulamaya konulan kısa çalışma ödeneği her ay yatırılıyor. Ekim ayı kısa çalışma ödeneğinin yatırılacağı tarih belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayı kısa çalışma ödeneğinin hesaplara yatırılacağı tarihi açıkladı. Peki, Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ödeme tarihi ve sorgulama...


Ekim ayı kısa çalışma ödeneğinin hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayı kısa çalışma ödeneğinin hesaplara yatırılacağını duyurdu. IBAN bilgileri bulunmayanlara ödemeler PTT üzerinden yapılacak. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte Kısa çalışma ödeneği ödeme tarihi...

EKİM AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt  Selçuk, ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım'da  hesaplara yatırılacağını bildirdi. 

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayı işsizlik ve kısa  çalışma ödemeleri hakkında bilgi verdi.

 “Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz.”

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI!

Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın tensipleriyle 31 Aralık'a kadar uzatıldığını da anımsattı.

Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği vatandaşların IBAN  hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT  üzerinden yapılacak.

 

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