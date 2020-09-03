Kısa çalışma ödeneği saat kaçta yatacak? Kısa çalışma ödeneği sorgulama

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak merak ediliyor. İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri belli oldu. Koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının Türk-İş, Hak-İş ve TİSK tarafından yapılan ortak açıklamayla Temmuz ayı sonunda uzatıldığı duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete de yayımlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk da, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını bildirdi. İşte kısa çalışma ödeneği sorgulama…

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek? Soruları KÇÖ alan vatandaşlar tarafından sorgulanıyordu. İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını bildirdi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk, “Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül’den itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız” dedi.

Kısa çalışma ödeneği TC kimlik numarasına göre yatacağı için herkese aynı saat diliminde yatmayacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ÖDEMELERİ KİMLİK NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2-4 olanlara 3 Eylül’de, 6-8 olanlara 4 Eylül’de ödemeler yapılacak” açıklamasını yaptı.

3 Eylül’den itibaren hesaplara yatırılacak olan kısa çalışma ödeneği sorgulama e-Devlet üzerinden gerçekleşecek.