Kısa çalışma ödeneği Nisan'da ödenecek mi 2021? Kısa çalışma ödeneği bu ay son mu, KÇÖ ne zaman yatacak?

Kısa Çalışma Ödeneği araştırmaları arttı. Nisan ayına kısa bir süre kala 1 yıldır devam eden Kısa Çalışma Ödeneği süresi doluyor. KÇÖ son kez yatacak. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? İşte Kısa Çalışma Ödeneğinde son gelişmeler...

Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında verilen kısa çalışma uygulaması sona eriyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen günlerde yaptığı iki açıklamada bu sürenin yeniden uzatılmayacağını bildirerek, ödeneğin 31 Mart’ta sona ereceğini bildirmişti. Kısa çalışma ödeneği bu ay son mu? Kısa çalışma ödeneği Nisan'da ödenecek mi 2021?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK, NİSAN'DA ÖDENECEK Mİ 2021?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtti.

Kısa çalışma ödeneği, her ay başında ödenek almaya hak kazananların hesabına yatıyor. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılıyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

30.04.2011 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik, ödeneğin yasal dayanağıdır. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu baz alınarak hazırlanan yönetmeliğe göre, sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin, ekonomik kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması, işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durdurması hallerinde, işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi söz konusudur.