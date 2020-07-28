Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar sorusu Kurban Bayramı öncesi merak edilen konular arasında geliyor. Kısa çalışma ödeneği ödemeleri ile ilgili müjdeli haberi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk verdi. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Kısa çalışma ödeneği ödemeleri...

Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek sorusu corona virüs nedeniyle kısmi çalışan sigortalı çalışanlar tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı öncesinde kısa çalışma ödeneği alan çalışanlara müjdeli haber Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek? Kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATAR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, “5 Ağustos’ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece Bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, bugünden itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.