Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Kısa çalışma ödeneği ödeme tarihi!

Koronavirüs nedeniyle uygulamaya konulan kısa çalışma ödeneği her ayın belirli tarihlerinde çalışanların hesaplarına yatırılıyor. Kısa çalışma ödeneği ekim ayı ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayı kısa çalışma ödeneğinin hesaplara yatırılacağı tarihi açıkladı. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte Kısa çalışma ödeneği ödeme tarihi...

Kısa çalışma ödeneği ekim ayı ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayı kısa çalışma ödeneğinin hesaplara yatırılacağını duyurdu. Sistemde IBAN bilgileri bulunmayanlara PTT üzerinden ödeme yapılacak. Peki, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayı kısa çalışma ödeneğinin hesaplara yatırılacağı tarihi açıkladı. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte Kısa çalışma ödeneği ödeme tarihi...

EKİM AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri hakkında bilgi verdi. Ödemelerin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını aktaran Selçuk, yeni normal sürecinde istihdamın korunması için desteklerin süreceğini, çalışanların ve işverenlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 31 Aralık'a kadar uzatıldığını da anımsattı.

Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.