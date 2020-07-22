Corona virüs salgınından olumsuz etkilenen işçiye ödenen ve nisan ayında başlatılan kısa çalışma ödeneği ödemeleri öne çekildi. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? İşte kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri...

Corona virüsle mücadele kapsamında hükümet tarafından devreye alınan kısa çalışma ödeneği ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu. Kısa çalışma ödeneği bayram tatilinden önce hesaplara yatırılacak. Pek çok kişi Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? sorularını merak ediyor. İşte kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Corona virüsle mücadele kapsamında işçi ve işverenlere tanınan kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri açıklandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kısa çalışma ödeneği ile ilgili açıklama yaptı. Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödeniyordu, ancak bayram nedeniyle ödeneklerin tarihi öne çekildi.

Bakan Selçuk, Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz’dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, “5 Ağustos’ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece Bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz’dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Corona virüsle mücadele kapsamında devreye alınan kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmayacağı çalışanlar tarafından merak konusu olmuştu. Kısa çalışma uygulamasının uzatılması TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

TBMM’de 10 maddelik mini torba teklifi kabul edildi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen 11 maddelik teklif ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresinin sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatılabilmesine ilişkin Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

İş yerlerinin normale dönüşünü teşvik etmek amacıyla hazırlanan kısa çalışmadan normal çalışmaya geçen iş yerleri için 3 ayı geçmemek üzere, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta lı veya iş veren hissesi primlerini tamamı destek olarak verilecek.

Teklifle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'nın kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatma yetkisi genişletiliyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı 31 Aralık 2020 tarihi korunarak, kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatabilecek. Teklifte ekonominin normalleşmeye başlamasıyla birlikte iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesinin teşvik edilmesine ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

Buna göre, Kovid-19 salgını kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; Kısa çalışma ödeneği alanlar için kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını, nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçemeyecek.

Kısa çalışmadan yersiz yararlanıldığının tespiti veya kısa çalışma başvurusuna yönelik uygunluk tespitinin olumsuz sonuçlanması ya da nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığının tespiti halinde, iş yeri bu düzenleme kapsamında sağlanan destekten yararlanamayacak veya yersiz yararlanmış sayılacak. Destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutarı işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek.

Söz konusu teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamayacak.

Cumhurbaşkanı, düzenlemede yer alan 3 aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.