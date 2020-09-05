Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği sorgulama!

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak iş yerlerinde kısa çalışma ödeneği uygulanan milyonlarca işçi tarafından merak ediliyor. İşkur, tarafından çalışanların hesaplarına yaptırılan kısa çalışma ödeneği ağustos ayı ödemeleri başladı. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Ağustos Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Kısa çalışma ödeneği sorgulama...

Corona virüs nedeniyle işyerinde kısa çalışma uygulanan çalışanlara İŞKUR tarafından yatırılan kısa çalışma ödeneği ağustos ayı ödemeleri başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kısa çalışma ödeneği ödeme tarihlerini açıkladı. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Ağustos Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Kısa çalışma ödeneği sorgulama...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri hesaplara yatırıldı.

Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, bugünden itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşların banka hesaplarına yatırılacağı açıklanmıştı.

Buna göre, T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 3 Eylül 9, 6-8 olanlara ise 4 Eylül'de ödeme yapıldı.

Ödemeleri banka yoluyla alamayanların ve IBAN bilgileri bulunmayanlar için ödemeler PTT üzerinden gerçekleştirilecek. 4 Eylül itibariyle kısa çalışma ödeneğini alamayanların PTT'den ödeneklerinin yatıp yatmadığını kontrol etmeleri gerekiyor.