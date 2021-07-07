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Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman ödenecek?

07 Temmuz 2021 Çarşamba - 9:32 | Son Güncelleme : 07 07 2021 - 9:32

Milyonlarca çalışan bekliyordu ve belli oldu. Pandeminin başından bu yana istihdamı korumak için uygulamaya konulan kısa çalışma ödeneğinin hesaplara yatırılacağı tarihi geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurmuştu. Pek çok çalışan 'Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?' sorularını araştırıyor. İşte kısa çalışma ödeneği ile ilgili tüm detaylar...


Koronavirüs salgını sebebiyle istihdamı korumak amacıyla başlatılan ve binlerce çalışanın yararlandığı kısa çalışma ödeneği ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Çalışanlara İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenen kısa çalışma ödeneği 30 Haziran'da ayında sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ödeneği ödemelerinin yapılacağı tarihi duyurmuştu. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? İşte detaylar... 
 
 
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi duyurdu. Bakan Bilgin, "Haziran ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Temmuz'da hesaplara yatırıyoruz." dedi.
 
Bakan Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Haziran ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini 5 Temmuz'da yapıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ödemelerini PTT üzerinden alabilirler" dedi.
 
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?
 
Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi belirli peryotlar halinde uzatılmış, son olarak 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. 30 Haziran'da sona eren kısa çalışma ödeneği ile ilgili iş dünyasının talebi bulunuyor. Ancak henüz uzatıldığına dair resmi açıklama yapılmadı.
 

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