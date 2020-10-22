Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? Kısa çalışma uzadı mı?

Corona virüsün ortaya çıktığı ilk anda hükümet tarafından devreye alınan kısa çalışma ödeneği uygulaması ile ilgili gelişmeler gelmeye devam ediyor. Kısa çalışma ödeneği uygulamasında olan yüzbinlerce işçi istihdam teşviklerini içeren kanun tasarısının Meclis'e sunulması ile birlikte kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneğini biteceği tarih!

Hükümetin corona virüsün ekonomiye etkisini azaltmak, istihdamı korumak ve işverenin desteklenmesi kapsamında uygulamaya koyduğu kısa çalışma ödeneği uygulaması virüs sürecinde belirli periyodlarla uzatılmıştı. Kısa çalışma uygulamasında olan yüzbinlerce çalışan kısa çalışma ödeneği uygulaması ile ilgili son gelişmeleri merak ediyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneğini hakkında son bilgiler...

Ak Parti milletvekilleri tarafından 16 Ekim’de TBMM ’ne sunulan “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” çalışma hayatına ilişkin birçok düzenleme içeriyor.

Kanun teklifi, istihdam teşviki, kısa çalışma uygulaması, ücretsiz izin uygulaması, normalleşme desteği ve işverene sağlanan yeni teşvikleri kapsıyor.

Teklif ile corona virüs salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması, salgın nedeniyle işçi ve işverenler üzerinde oluşan yükün sosyal devlet ilkesi gereğince paylaşılması ve giderilmesi amaçlanıyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Kanun tasarısına göre, 7252 sayılı Kanunla kısa çalışma uygulamasının 31.12.2020 tarihine kadar uzatılması konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verilmişti. Kısa çalışma ödeneği 2021’nin Haziran ayına kadar devam edecek. Ancak yasa meclisten henüz geçmedi.

İşverenler kısa çalışma ödeneğinden 31 EKim'e kadar yararlanmaya devam edecek. Kısa çalışma ödeneği ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.