Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği sonrası normalleşme desteği verilecek mi?

Koronavirüs nedeniyle bir yıl önce devreye giren başlanan Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) uygulamasında sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısa çalışma ödeneğinin uzaltılmayacağını açıklamıştı. Kısa çalışma ödeneği sonrasında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması devreye alınacak. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği uzatılır mı? Kısa çalışma ödeneği sonrası normalleşme desteği verilecek mi? Kısa çalışma ödeneği bittikten sonra ücretsiz izin nasıl olacak? İşte kısa çalışma ödeneği, normalleşme desteği ve üzretsiz izin konularında merak edilenler...

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından salgının etkilerini azaltmak, istihdamı korumak ve işverenlere destek amacıyla hükümet tarafından devreye alınan kısa çalışma ödeneği uygulamasında sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamalarda kısa çalışma ödeneğinin sona ereceğini belirtmişti. Uygulamadan yararlanan milyonlarca işçi ve işveren kısa çalışma ödeneği ile ilgili gelişmeleri ve sonrasında uygulamaya konulacak ücretsiz izin ve normalleşme desteğini araştırmaya başladı. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği uzatılır mı? Kısa çalışma ödeneği sonrası normalleşme desteği verilecek mi? Kısa çalışma ödeneği bittikten sonra ücretsiz izin nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

Türkiye’de ilk koronavirüsün ortaya çıktığı 11 Mart sonrasında istihdamı korumak amacıyla hükümet tarafından devreye alınan kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) sona eriyor. Salgının etkilerini azaltmak amacıyla hem işçiye hem de işverene nefes aldıran kısa çalışma ödeneği 450 gün primi bulunan ve son 60 gün hizmet akdi ile çalışanlar yararlandı.

Geçen yıl 17 Nisan'da Cumhurbaşkanı kararıyla yürülüğe giren işten çıkarma yasağı getirildi ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler için de nakdi ücret desteği devreye girdi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda kısa çalışma ödeneği uygulamasının 31 Mart'ta sonra ereceğini açıklamıştı. Erdoğan açıklamalarında kısa çalışma uygulamasını son kez uzattıklarını dile getirmiş, uygulama sonrasında normalleşme desteği verileceğini belirtmişti.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SONRASI NORMALLEŞME DESTEĞİ VERİLECEK Mİ? ÜCRETSİZ İZİN NASIL OLACAK?

Kısa çalışma ödeneğinin 31 Mart'ta sona ermesiyle işveren 1 Nisan’dan itibaren işçilerini ya normal çalışmaya geçirecek ya da ücretsiz izne çıkartacak.

NORMALLEŞME DESTEĞİ NE KADAR?

Kısa çalışmanın sona ermesiyle işveren 1 Nisan’dan itibaren işçilerini ya normal çalışmaya geçirecek, ya da ücretsiz izne çıkartacak. Kısa çalışma ödeneğinden normal çalışmaya geçen işverene 2020 Ağustos ayında yürülüğe giren kanun uyarınca işçi başına ayda 1341 TL’ye kadar normalleşme desteği sağlanacak. Bu süreçte asgari ücretli işçi için ödenecek tüm primler işsizlik fonundan karşılanacak. Normalleşme desteği 6 ay sürecek. Normalleşme desteği işten çıkarma yasağı süresini aşamadığı için de bir değişiklik yapılmazsa 30 Haziran 2021 tarihinde sona erecek. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç bugüngü yazısında normalleşme desteği kısa çalışma yapılan süreyle sınırlı olarak verileceğini belirterek "Örneğin, ayda 30 gün değil de 20 gün kısa çalışma yapıp, 10 gün normal çalışan işçi için aylık normalleşme desteği 1341 TL değil de 894 TL olacak. Kısa çalışma sonrası normal çalıştırılamayıp ücretsiz izne çıkartılan işçiler, işten çıkarma yasağı süresince nakdi ücret desteği alacaklar. Ücreti ne olursa olsun herkese sadece 1431 TL brüt, 1420 TL net nakdi ücret desteği ödeniyor. Kısa çalışma ödeneği, ödenek almaya başlamadan önceki 12 aylık ortalama ücretin yüzde 60’ı üzerinden veriliyor ve asgari ücretin yüzde 150’sini aşamıyor. Kısa çalışmada 5 bin 366 TL’ye kadar ödenek alınabilirken, ücretsiz izinde herkes 1.420 TL net para alabiliyor." dedi.

İSTİHDAM KOŞULLU FİNANSMAN DESTEĞİ DEVREYE GİRECEK!

İşten çıkarma yasağı 17 Mayıs 2021 tarihine uzatıldı. Cumhurbaşkanı kararı ile 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek. İşten çıkarma yasağı sona erdiğinde işveren bu kez işçisini ya normal çalışmaya geçirecek, ya da işten çıkartacak. Ücretsiz izindeki işçisini normal çalışmaya geçiren işverenler, mikro ve küçük işletmelere yönelik yeni uygulamaya konulacak ilave istihdam koşullu finansman desteğinden yararlanabilecek. Ekonomik programda açıklanan destek şu şekilde işleyecek: