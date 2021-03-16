Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) normalleşme adımlarının atılmasıyla akıbeti en çok merak edilen konularından biri oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son yaptığı açıklamada ‘Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz’ demişti. Dün yapılan kabine toplantısında çalışanın gözü kulağı Cumhurbaşkanı’ndaydı. KÇÖ ile ilgili bir kararın alınıp alınmadığı sorgulanıyor. Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor 2021? KÇÖ uzatılacak mı 2021?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından dün bir kez daha millete seslendi. Erdoğan konuşmasında KÇÖ konusuna da değindi. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor 2021, Mart’ta mı? KÇÖ uzatılacak mı 2021?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında kısa çalışma ödeneği ile ilgili, ‘Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.’ dedi.

3Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.