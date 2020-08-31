Kısa çalışma ödeneği uygulamasının uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği'nde (KÇÖ) son durum ne? Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği kaç ay uzatıldı? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman sona erecek? İşte Kısa Çalışma Ödeneği Resmi Gazete Cumhurbaşkanı kararı...

Cumhurbaşkanı Kararıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği'nde (KÇÖ) son durum ne? Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği kaç ay uzatıldı? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman sona erecek? İşte Kısa Çalışma Ödeneği Resmi Gazete Cumhurbaşkanı kararı...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAÇ AY UZATILDI?

Cumhurbaşkanı Kararıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı.

Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.

BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK AÇIKLADI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneğinin 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “SosyalKorumaKalkanı kapsamında 26.03.2020 tarihinde başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği mevcut faydalananlar için, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2 ay daha uzatılmıştır” ifadelerine yer verdi.