Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ne zaman bitecek? Kısa Çalışma ödeneği mart ayını kapsıyor mu?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (KÇÖ) NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin önüne geçilmesi adına uygulamaya geçirilen kısa çalışma ödeneği konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Kabine toplatısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere esnaflarımızın ve şirketlerimizi bulunduğunu da biliyoruz. 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içerisindeyiz. Sosyal destek kısa çalışma ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında milletimize aktardığımız kaynak 53 milyar lirayı buldu. Kısa çalışma ödeneğinin süresini son kez olarak mart ayının sonuna uzattık." dedi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRECİ

Kısa çalışması uygulaması hayata geçirildiğinde başvuru süresinin son tarihi olarak 30 Haziran 2020 öngörülmüştü. Bu tarihe kadar başvurular yapıldı ve 1 Haziran sonrası normalleşmeye yönelik düzenlemeler neticesinde işyerlerinde çalışma saatleri normale dönmeye başlayınca kısa çalışma başvuruları 30 Haziran itibarıyla son buldu. Bu süreçte kısa çalışmadan yararlanma süresi olan 3 aylık süre de Cumhurbaşkanı kararlarıyla uzatıldı ve kısa çalışma ödeneği almakta olan kişilerin 28 Şubat 2021 sonuna kadar ödenekten yararlanma imkanı tanındı. Bu sayede kısa çalışmadaki işyerlerinde eğer çalışma sürelerinde ve cirolarda bir artış yoksa 10 ayı aşkın bir süre kısa çalışma ödeneği alınması sağlanmış oldu. Diğer yandan yaz sonu ve sonbahar başı ile birlikte salgında tekrar artış yaşanması sonrası 1 Aralık 2020 itibarıyla kısa çalışmaya yeniden başvuru yapma imkanı getirildi. Bu sayede yaz aylarındaki normalleşme sonrası çalışma süresi ve ciroları azalan işyerlerinin yeniden kısa çalışmaya dönmesi söz konusu olabildi. 31 Ocak 2021 tarihine uzatılan başvuru süresi sonrası ocak ayında başvuru yapılan işyerlerinde nisan ayı sonuna kadar kısa çalışma uygulamasından yararlanmak mümkün hale geldi.