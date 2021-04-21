Kısa çalışma ödeneği kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu...
21 Nisan 2021 Çarşamba - 15:39 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 15:48
Yüz binlerce çalışan bekliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Süre uzatıldı. Nisan, mayıs ve haziran aylarını da kapsıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneği uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erdoğan şunları kaydetti:
"Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık. Turizm sektöründe mayısta sona erecek KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesine karar verdik."