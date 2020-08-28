Temmuz ayı sonunda Cumhurbaşkanı kararıyla, kısa çalışma uygulaması bir ay daha uzatılmıştı. Kısa çalışmanın uzatılma karasında sektörel ayrım yapılmamış ve genel olarak tüm işverenlerin bu imkandan yararlanmasına imkan tanınmıştı. Eylül ayında kısa çalışma uygulamanın durumunun ne olacağı merak edilirken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını bildirdi.

Kısa çalışma ödeneği Eylül ayında verilecek mi? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? sorularının ardı arkası kesilmiyordu. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) da ortak bir açıklamayla kısa çalışma uygulamasının yıl sonuna kadar uzatılmasını istemişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını bildirdi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk, “Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül’den itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız” dedi.

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2-4 olanlara 3 Eylül’de, 6-8 olanlara 4 Eylül’de ödemeler yapılacak” açıklamasını yaptı.