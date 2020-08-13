Kısa çalışma ödeneği emekliliği nasıl etkiler? Kısa çalışma ödeneği alanın emeklilik primi yatacak mı?

Corona virüsü salgını kapsamında faaliyetlerini durduran ya da yavaşlatan işletmeler için verilen kısa çalışma ödeneği süresi bir kez daha uzatıldı. Sürenin uzatılmasının ardından emekli olmak isteyenler, kısa çalışma ödeneğinin emekliliği nasıl etkileyeceğine yönelik araştırma yapmaya başladı. Peki, Kısa çalışma ödeneği emekliliği nasıl etkiler? Kısa çalışma ödeneği emeklilik primi yatacak mı?

Zorlayıcı sebepler nedeniyle işyerlerindeki çalışma sürelerinin azaldığı ya da durduğu durumlarda verilen kısa çalışma ödeneği, corona virüsü salgınının patlak vermesinin ardından uygulamaya konuldu. Salgın sürecinin devam etmesi nedeniyle kısa çalışma ödeneği süreleri uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği alan vatandaşlar ise emeklilik primlerinin yatmaması nedeniyle, emekliliklerinin nasıl etkileneceğini araştırmaya başladı. Kısa çalışma ödeneği emekliliği nasıl etkiler? Kısa çalışma ödeneği emeklilik primi yatacak mı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALANA EMEKLİLİK PRİMİ YATACAK MI?

Kısa çalışma ödeneği alındığı süre boyunca emeklilik primleri yatmadığı için doğal olarak emeklilik süresi 3 ay uzayacak. Prim ödenemeyen günler için de kişi SGK’ya borçlanamayacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ EMEKLİLİĞİ NASIL ETKİLER?

Mart ayından itibaren verilmeye başlanan kısa çalışma ödeneği süresi Haziran ayı sonunda sona erdi ancak, Cumhurbaşkanı kararıyla Ağustos ayı ortasına kadar yeniden uzatıldı. 5 aydır kısa çalışma ödeneğinden faydalananlara İşsizlik Sigortası Fonu üzerinden ödeme yapılıyor.

Bu süre boyunca emeklilik primleri ödenmediğinden emeklilik süresi uzuyor. Örnek ile açıklamak gerekirse, aylık 10 gün çalışan kişiye 3 ay boyunca 60 gün prim yatmadı. Dolayısıyla 60 gün emeklilik prim yatmayan kişi daha geç emekli olacak.