Kısa Çalışma Ödeneği aralığa kadar uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ne zaman bitiyor?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, pandemi sürecinde işten çıkarmaların önüne geçebilmek için kısa çalışma ödeneği ile ilgili yeni açıklamalar yaptı. Selçuk, 'Kısa Çalışma Ödeneğinin hem aralık sonuna kadar hem de daha uzun vadelerde uzatabilecek kadar bizim fonumuz var” açıklamasının yapmasının ardından kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği aralığa kadar uzatıldı mı? sorularına cevap aranamaya başlandı.

Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği aralık ayına kadar uzatıldı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz günlerde CNN Türk yayınında Hakan Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Salgın başladığından itibaren özellikle çalışma hayatına yönelik birçok önlem alındığına değinen Selçuk, İŞKUR'un hem aktif iş gücü programlarının hem de pasif iş gücü programlarının devreye alındığını vurguladı ve "Bunlardan en önemlisi Kısa Çalışma Ödeneği'ydi, nakdi ücret desteği getirdik, aynı zamanda fesih kısıtıyla işçilerimizin, çalışanlarımızın işlerini kaybetmelerini de engellemeye çalıştık.’’ İfadelerini kullandı. Bakan Selçuk aynı zamanda Kısa çalışma ödeneğinin devam edip etmeyeceğine dair de bilgi aktardı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (KÇÖ) ARALIK AYINA KADAR UZATILDI MI?

Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2 ay daha uzatıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bizim şu anda gayet güçlü bir İşsizlik Sigorta Fonumuz var. Umarız ki salgının etkileri tez zamanda azalır, fakat bizim belli bir süre devam edecek kadar güçlü bir İşsizlik Sigorta Fonumuz var, ondan dolayı bir endişemiz yok. Bütün projeksiyonları yaptık hem aralık sonuna kadar hem de daha uzun vadelerde uzatabilecek kadar bizim fonumuz var. Ancak şöyle bir durum var; Kısa Çalışma Ödeneği hem çalışanımızı korumak hem işverenimizi korumak adına gerçekleşen böyle durumlarda kuvvetli bir mekanizma olsa da biz aslında normalleşme döneminde Normalleşme Desteği adı altında başka bir destek vermeye başladık. Kısa Çalışma Ödeneği bir anlamda tabii ki işini kapattığı ve azalttığı zaman çok etkin bir mekanizma olsa da normalleşirken aslında işçimizin daha az gelir almasına da sebep oluyor çünkü asli ücretini almıyor. Biz destek veriyoruz."

Özetle, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Kısa Çalışma Ödeneği'ni aralık ayı sonuna veya daha uzun bir vadeye kadar devam ettirebilecek paranın hazır olduğunu söyleyerek, kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar uzayacağının ipucunu verdi. KÇÖ’nün 2021 yılı için ödemelerin devam ettirilip ettirilmeyeceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.