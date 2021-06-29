Kısa çalışma ödeneği 30 Haziran'da sona eriyor. 1 Temmuz itibariyle başlayacak normalleşme sürecinde nargile kafeler hariç tüm iş yerleri faaliyetlerine devam edecek. Pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneği alan çalışanlar, 30 Haziran sonrasında işten çıkarma yasağı sona erdiğinde işsiz kalmaları halinde işsizlik maaşı alıp alamayacaklarını merak ediyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği alan işsizlik maaşı alabiliyor mu? Kısa çalışma işsizlik maaşını etkiler mi? İşte kısa çalışma ödeneği alan çalışanların işten çıkarılmaları halinde sahip olduğu haklar...

Koronavirüs salgını nedeniyle istihdamı korumak amacıyla devreye alınan kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 30 Haziran'da sona eriyor. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan milyonlarca çalışan endişeli. Salgın döneminde kısa çalışma kapsamına alınan çalışanlar şimdiden, 30 Haziran sonrasında işten çıkartıldıklarında işsizlik maaşı alıp alamayacaklarını merak ediyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği alan işsizlik maaşı alabiliyor mu? Kısa çalışma işsizlik maaşını etkiler mi? İşte kısa çalışma ödeneği alan çalışanların işten çıkarılmaları halinde sahip olduğu haklar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALAN İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİYOR MU?

Koronavirüs salgınının başında kısa çalışma ödeneği kapsamına alınan çalışanlar, 30 Haziran sonrasında işten çıkartıldıklarında veya kendi istekleriyle işten ayrıldıklarında işsizlik maaşı alabiliyor. İşsizlik maaşını alabilmek için 30 gün içinde İŞKUR ’a başvurmaları gerekiyor.

KISA ÇALIŞMA SÜRELERİ MAHSUP EDİLMEYECEK!

Kısa çalışma ödeneği süreleri normalde işsizlik ödeneği sürelerinden mahsup edilir. Ancak, kanunda tanınan yetki çerçevesinde Cumhurbaşkanı kararı ile pandemi dönemindeki kısa çalışma ödenekleri işsizlik ödeneği sürelerinden mahsup edilmeyecek.

KISA ÇALIŞMA İŞSİZLİK MAAŞINI ETKİLER Mİ?

Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) almış işçi, kısa çalışma ödeneği bitiminde, hak etmiş olduğu işsizlik ödeneğini tam olarak alacak. İşsizlik ödeneğinin hesabında, KÇÖ almaya başlanan tarihten önceki son 3 yılın prim gün sayısına bakılacak. Prim günü tam ise, KÇÖ bitiminde 10 ay işsizlik ödeneği alabilecek. İşsizlik ödeneği miktarı, çalışanın, KÇÖ almaya başladığı tarihten önceki son 4 aylık ortalama brüt ücretinin yüzde 40’ı oranında olacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALAN KENDİ İSTEĞİ İLE İŞTEN AYRILIRSA İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ?

Normalde kendi isteğiyle işten ayrılan veya işverence haklı sebeple işten çıkartılan işçi işsizlik maaşı alamıyor. Ancak, kısa çalışma ödeneği almış olan çalışan, 30 Haziran’dan sonra kendi isteğiyle işten ayrıldığında veya işveren haklı bir nedenle işten çıkarttığında dahi işsizlik maaşı alabilecek. Bu kişiler, normalleşme sonrası yeniden 600 prim gününü dolduruncaya kadar herhangi bir nedenle işsiz kaldıklarında, KÇÖ almaya başladıklarında hak kazandıkları süre kadar işsizlik ödeneği alacaklar.

Önümüzdeki dönemde 600 prim gününü dolduranlar ise bu kez yeni hak ettikleri süre kadar işsizlik maaşı alabilecek. İşsizlik hakkından yararlanabilmek için kısa çalışma ödeneğinin ne kadar süreyle alınmış olduğunun bir önemi yok. Bir hafta KÇÖ almış olan da 12 ay almış olan da istifa ettiğinde veya işverence haklı bir gerekçeyle işten çıkartıldığında işsizlik maaşı alabilecek.

Salgın döneminde kısa çalışma ödeneği almış olup, 30 Haziran sonrasında herhangi bir nedenle işten ayrılanların işsizlik maaşı almak için 30 gün içinde İŞKUR’a başvuruda bulunması gerekiyor. Otuz günlük süreden sonra başvuruda bulunanlar, ne kadar geç başvururlarsa işsizlik ödeneklerini o kadar süreyle eksik alırlar.