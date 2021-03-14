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Kısa çalışma ile ilgili flaş açıklama! Yıl sonuna kadar...

AA |  14 Mart 2021 Pazar - 15:15 | Son Güncelleme : 14 03 2021 - 15:15

Koronavirüs salgını ile birlikte birçok kişi kısa çalışma modeline geçti. Kısa çalışma süresi ise mart ayı sonunda doluyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mart sonu itibarıyla bitecek kısa çalışma ödeneği desteğinin yıl sonuna kadar uzatılması gerektiğini bildirdi.


TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, esnafın çok uzun zaman sonra  kademeli şekilde ve belirli saatlerde çalışarak ayağa kalkmaya çalıştığını ancak  kazanç durumunun bir anda eskiye dönmesinin beklenemeyeceğini ifade etti.
 
Esnafın ve genel anlamda piyasanın tam olarak canlanması için uzun  yıllar gerektiğine dikkati çeken Palandöken, "Kısa çalışma ödeneği mart sonu  itibarıyla bitecek fakat esnafımızın toparlanması birkaç ay içerisinde olmayacak.  Bu nedenle hem nakdi ücret desteği hem de kısa çalışma ödeneği yıl sonuna kadar  uzatılmalı." değerlendirmesinde bulundu.
 

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