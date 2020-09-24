Corona virüs salgını nedeniyle istihdamı korumak amacıyla uygulamaya konulan Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması ile ilgili şikayetler gelmeye devam ediyor. Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili başta işverenin işçiyi tam zamanlı çalıştırması olmak üzere pek çok aykırı durumun ortaya çıkabiliyor. İşçiler de işverenin suistimaline karşılık yasalar karşısında hangi haklara sahip olduğunu araştırıyor. Peki, Kısa Çalışma gerekçesiyle işten çıkan ihbar ve kıdem tazminatı alabilir mi? İşte Kısa çalışma ile ilgili merak edilenler...

Corona virüste ilk vakanın mart ayında görülmesiyle birlikte hükümet bir takım önlemler aldı. Bu süreçte işçi ve işçinin imdadına yetişen uygulamalardan biri de Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması oldu. Kısa Çalışma uygulaması ile birlikte hem istihdamın korunması sağlandı hem de işverenin yükü hafifletildi. Ancak kötü niyetli işverenler ise bu süreçte kısa çalışmanın gerektirdiği kısa süre çalışmaya uymuyor. Sosyal güvenlik uzmanlarına işçilerden gelen sorular genellikle kısa çalışmayı suistimal eden işveren ile ilgili. Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasında olan işçilerin pek çoğu yasalar karşısında hangi haklara sahip olduğunu araştırıyor. Peki, Kısa Çalışma gerekçesiyle işten çıkan ihbar ve kıdem tazminatı alabilir mi? İşte Kısa Çalışma Ödeneği hakkında merak edilenler...

Kısa çalışma uygulaması, corona virüs salgınından etkilenen iş yeri sahipleri ve işçilerin mağdur olmasını önlemede en önemli uygulamalardan birini oluşturdu. İstihdamın korunması için kısa çalışma koşulları esnetildi ve çok fazla işçinin bu uygulamadan yararlanması sağlandı.

3.6 MİLYON İŞÇİ KISA ÇALIŞMADAN FAYDALANDI

Nisan ve mayıs aylarında 3.3 milyon, haziran ayında 2.5 milyon ve temmuz ayında da 1.7 milyon işçiye kısa çalışma ödeneği verildi. Bu süreçte toplam 3.6 milyon işçi kısa çalışma ödeneğinden yararlandı.

Normalde kısa çalışma 3 ay uygulanıyor. Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabiliyor. Ancak, yasa değişikliği ile yıl sonuna kadar uzatmak mümkün olacak.

İŞVEREN KISA ÇALIŞMAYI SUİSTİMAL EDİYOR

Gerek kısa çalışma ödeneği, gerekse ücretsiz izin uygulamaları konusunda çok sayıda şikâyetler geliyor. İşveren, çalışma saatlerini en az 3’te 1 oranında azaltarak kısa çalışmaya geçebilir. Üçte bir oranında azaltma durumunda, işçiler geri kalan sürede çalıştırılabiliyor. Ancak, faaliyeti geçici olarak tümüyle durduran ve tam zamanlı kısa çalışmaya geçen işveren işçileri çalıştıramaz. Bunu yapan işveren, işçilere verilen kısa çalışma ödeneğini faiziyle İŞKUR ’a ödemek zorunda kalır. Bu durumda işçi ne yapmalı?

KISA ÇALIŞMA GEREKÇESİYLE İŞTEN ÇIKAN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç okuyucusundan gelen Kısa Çalışma gerekçesiyle işten çıkan ihbar ve kıdem tazminatı alabilir mi? sorusuna şu cevabı veriyor: