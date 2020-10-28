Kısa ayetli yazılı Mevlid kandili mesajları! Anneye, babaya, sevgiliye, akrabaya, arkadaşa, eşe Mevlid Kandili mesajları ve sözleri…

Kandil mesajları, Mevlid Kandili'nin gelmesiyle en çok aranan konuların ve paylaşılan konular arasındaki yerini aldı. Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlid Kandili, bugün dualarla namazlarla idrak edecek. Bu kutsal günü yakınlarıyla paylaşmak onlara dualarını ve hayırlı temennilerini iletmek isteyenler Mevlid Kandili mesajları araştırıyor. Biz de yakınlarınıza göndereceğiniz ya da Whatsapp, Facebook ve Twitter üzerinden paylaşacağınız en anlamlı kısa ve öz Mevlid Kandili mesajlarını derledik. İşte anneye, babaya, sevgiliye, akrabaya, arkadaşa, eşe kısa ayetli Mevlid Kandili mesajları…

Kandil mesajları, 2020 yılının son kandili Mevlid Kandiliyle arama motorları üzerinden en aranan konulardan biri oldu. Müslümanların heyecanla beklediği Peygamberimizin doğduğu gün olan o kutlu gün bugün idrak edilecek. Bu kutlu günü dualarla namazlar idrak edecekler, aynı zamanda Mevlid Kandili’ni yakınlarıyla kutlamak isteyenler kandil ile ilgili mesajları ve sözleri sorguluyor. İşte, yakınlarınıza ve ailenize yollayabileceğiniz en güzel, kısa, ayetli, anlamlı Mevlid Kandili mesajları...

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI: HAYIRLI KANDİLLER

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

Sofranız Halil İbrahim sorası, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.

Allah'a kulsun, zulmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatli dostun, kandilin mübarek olsun

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun…

Kandilin size, ailenize, ülkemize barış ve huzur getirmesini temenni eder, sevdiklerinizle ve ailenizle birlikte bu gecenin güzelliklere vesile olmasını dilerim. Allah kalbinize kalbimize göre versin. Tekrardan Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

Alem-i İslam’ın Regaip Kandil’ini tebrik eder; bu mübarek gecenin İslam Dünyası ve bütün insanlık ailesi için sulh, selamet, emniyet ve adalete vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim.

Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. (Ali imran 147) Mevlid Kandilimiz mübarek olsun…