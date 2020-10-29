Kısa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları: İçinde Atatürk, demokrasi, hürriyet geçen Cumhuriyet Bayramı mesajları 2020…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları, koronavirüs gölgesinde geçen Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. Yıldönümü coşkusunu sevdikleriyle paylaşmak isteyen kişiler tarafından aranıyor. 29 Ekim mesajları ile Cumhuriyet coşkusunu paylaşabilmeniz için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarını derledik. İşte kısa ve yazılı Cumhuriyet Bayramı mesajları…

Cumhuriyet Bayramı coşkusu bugün yurdun dört bir yanında kutlanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 97 yıl önce bugün Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyet'in ilan edilmesinin üzerinden tam 97 yıl geçti. Coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel, Cumhuriyet Bayramı mesajlarını sizler için derledik. İşte Atatürk, demokrasi, hürriyet geçen Cumhuriyet Bayramı mesajları 2020…

CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti, zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti… Kutlu olsun 29 Ekim Cumhuriyet bayramımız!

Teşekkürler Mustafa Kemal Atatürk, her daim izindeyiz! Herkesin cumhuriyet bayramı kutlu olsun…

Tüm temennim bu yılın Cumhuriyet kavramının ne olduğunu dahi bilmeyenlere; Cumhuriyet adına bir şeyler öğretmesi. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk”ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz Kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Cumhuriyet, yüksek ahlâkî değer ve niteliklere dilenen bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Atatürk”ün çocukları olarak atamızı hasret ve özlemle anıyoruz.

Cumhuriyet, demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir… Cumhuriyet bayramınızı en içten duygularımla kutlarım.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Atatürk”ün çocukları olarak atamızı hasret ve özlemle anıyoruz.

Cumhuriyet, demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir… Cumhuriyet bayramınızı en içten duygularımla kutlarım.