21 Nisan 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.333 -2.40 EURO 9,8610 0.94
USD 8,1860 0.97 ALTIN 472,430 1.86
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kış Test Merkezi stratejik ürünlerin testini yurt içinde yapacak

AA |  21 Nisan 2021 Çarşamba - 17:15 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 17:15

Doğu Anadolu'nun bilim üssü Atatürk Üniversitesi ATA Teknokent'te kurulum aşamasına geçilen Kış Test Merkezi ile özellikle stratejik alandaki ürünlerin Türkiye'de test edilmesi amaçlanıyor.


ATA Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ayhan Çelik, AA muhabirine,  2010'da kurulan teknokentte 100 civarında firmanın, başta yazılım olmak üzere  sağlık, ortopedi, biyoteknoloji, tarım, hayvancılık, mühendislik ve inşaat gibi  birçok alanda çalışma yürüttüğünü belirtti. Çelik, firmalara her türlü proje,  uzman desteği verdiklerini, özellikle büyük firmaların burada şirket açmalarını  istediklerini aktardı.
 
Devletin firmalara sağladığı birçok konudaki kolaylığa işaret eden  Çelik, "Amacımız katma değeri yüksek ürünlerin burada üretilmesidir. Hocalarla  işverenleri bir araya getirerek üniversitenin bilgi birikiminin aktarılmasını  sağlıyoruz. Ortak projeler yapılmasına destekler veriyoruz. Bunun için de sürekli  olarak eğitimler düzenliyoruz." dedi.
 
Doğu Anadolu'ya ve Erzurum'a özgü çok özel projelerinin olduğunu ifade  eden Çelik, "Tekno Girişim" adını verdikleri çalışmayla, iş fikri olan insanların  projelerini alıp inceleyip yol göstererek TÜBİTAK'a gönderdiklerini, bunlardan  beğenilenlerin üretime başladığını belirterek, "Bu şekilde birçok proje  bulunmakta" diye konuştu.
   
"Bölge teknokenti olmak istiyoruz"
 
Patent konusuna ciddi anlamda önem verdiklerini ifade eden Çelik, 60  yıllık üniversitede 2017'ye kadar 17 projenin patent başvurusunda bulunulduğunu,  şu anda bunun 100'un üzerine çıktığına, daha da artacağına işaret etti.
 
Hem bölge hem de Erzurum açısından gelecekle ilgili hayallerinin  bulunduğunu ifade eden Çelik, bu anlamda, İllerde Kuluçka Merkezi çalışmalarını  bulunduğunu belirtti.
 
ATA Teknokent'i bölgeye açmak isteklerini ifade eden Çelik,  "Yapacağımız çalışmayla Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars gibi yerlerde kuluçka  merkezi kurulabilecek. Bunlar da bize bağlı olarak çalışabilir. Ağrı'daki bir  işletmeci orada Teknokent'te firma kurabiliyor. Şu anda kuramıyor ama o  gerçekleştiği zaman kuracak. Bize bağlı olarak çalışacaklar. Çünkü biz bölge  teknokenti olmak istiyoruz." diye konuştu.
 
- "AR-GE Kafe kuruluyoruz"
 
Çelik, ATA Teknokent'te AR-GE Kafe projelerinin bulunduğunu anlatarak  bunun da girişimci ve sanayici için önemli bir çalışma olduğunu söyledi.
 
    Üniversitede büyük bir alanı ona kafe için dizayn edeceklerini  söyleyen Çelik, "Projesi üzerinde çalışıyoruz. Burada hocalar olacak. Öğrenciler  olacak. Şehir olacak. Şehirdeki bütün sivil toplum kuruluşları olacak. Gelip  burada sohbet edecekler. Biz bu sohbetler sonunda proje fikirlerinin çıkmasını  istiyoruz." dedi.
 
"Türkiye'de ilk olacak"
 
Türkiye için önemli olan büyük bir proje üzerinde çalıştıkların ifade  eden Çelik, Kış Test Merkezi çalışmasının hem beyin göçü bakımından hem de  istihdam açısından kıymetli olduğunu belirtti.
Merkezin hem askeri hem de sivil alanda hizmet verebileceğine dikkati  çeken Çelik şunları kaydetti:
"Merkezimizde askeri ve sivil alanda üretilecek malzemelerin kış  şartlarına uygunluğu test edilecek. Şu anda Türkiye'de böyle bir test merkezi  yok. İşte lastik üretiyorsunuz, yurt dışına gönderiliyor. Bir jeneratör  üretiyorsunuz, 2 bin rakımda nasıl çalışıyor bu bilinmiyor. İHA'lar, SİHA'lar,  bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Burası o konuda çok uygun. Bunların yerleri  de belirlendi. Rektörümüz tarafından yer tahsisi yapıldı. Bununla ilgili  fizibilite çalışması devam ediyor. Çeşitli firmalarla görüşmeler yaptık, geri  dönüşler oldu. Bazı firmalar testlerini Erzurum'da yaptıracağını bildirdi."
 
Projenin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletildiğini ve olumlu geri  dönüşün ardından fizibilitenin yapılacağını belirten Çelik, "Türkiye'de ilk  olacak. Özellikle bizim stratejik alanda üretilen ürünlerimizin Türkiye'de test  edilmesini inşallah sağlayacağız. Buradaki beyinlerin başka yerleri gitmesini  önlüyoruz. İstihdama büyük katkı sağlamak istiyoruz." diye konuştu.
 
Çelik, lisans üstü seviyede bir laboratuvar kurmak istediklerini,  yüksek lis

ETİKETLER

ATA teknokent doğu anadolu bilim üssü
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.