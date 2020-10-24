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Kış mutfağının en sağlıklı 9 yiyeceği...
İlkbahar ve yaz aylarında sebze tüketimi daha kolay olsa da, soğuk havalarda bu durum zorlayıcı olabilir. Bazı sebzeler karın altında bile soğukta hayatta kalabilir. Bunlar, soğuk ve sert hava koşullarına dayanma yeteneklerinden dolayı kış sebzeleri olarak bilinirler. Bu soğuğa dayanıklı sebze çeşitlerinin suyunda bulunan yüksek şeker miktarı nedeniyle donuk sıcaklıklara rağmen zarar görmezler ve daha tatlı lezzete dönüşürler.
Brüksel lahanası
Brüksel lahanası, soğuk havalarda yetişebilen ve donma sıcaklıklarına dayanabilen en önemli sebzelerden biridir. Brüksel lahanası küçük olmasına rağmen etkileyici miktar besin içerir. Mükemmel bir K vitamini kaynağıdır.