Kış mevsiminde mutlaka tüketilmesi gereken 10 besin!

Soğuk havaların kendini iyice hissettirdiği bugünlerde özellikle vücudunuzun soğuk algınlığı ve griple savaşmak için ihtiyaç duyduğu tüm besinleri aldığından emin olmanız gerekiyor. Sağlığınızı zirvede tutmak için yapmanız gerekenlerin başında da bağışıklık istemini güçlendirmek geliyor. Diyetisyen Ege Ramadanoğlu, kış mevsiminde bağışıklığı güçlendirmek için yapılması gerekenleri anlattı.

Vücudun hastalıklara karşı savunmasız hale geldiği kış aylarında bağışıklığı güçlendirmek önem taşıyor. Bazı yiyecekler soğuk havalarda sağlıklı kalmanıza yardımcı olacak güçlü besinler içerir. Kışın zayıflayan bağışıklığı güçlendirmek, vücudu sıcak tutmaya yarayacak bu taze sebze ve meyve gibi gıdaları tüketmek sağlıklı kalmanıza yardımcı olabilir. Diyetisyen Ege Ramadanoğlu kış mevsiminde tüketilmesi gereken besinler hakkında tavsiyelerde bulundu.

MUTLAKA TÜKETİLMESİ GEREKEN 10 BESİN

Kış mevsiminde bağışıklık sistemimiz zayıflar ve hastalıklara daha açık hale geliriz. Mevsim değişiklikleri, stres, düzensiz beslenme gibi birçok etmen; bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve vücudun hastalıklara karşı savunmasız bir hale gelmesine neden olur. Özellikle içinden geçtiğimiz süreç de göz önünde bulundurulunca bağışıklık sistemini güçlü tutmak hiç olmadığı kadar önemli. Bu yüzden bağışıklığımızı güçlendiren; özellikle taze sebze ve meyve gibi gıdaları bol miktarda tüketmeliyiz.

Turunçgiller

Portakal, mandalina, greyfurt, limon gibi meyveler; C vitamini bakımından oldukça zengindir. Dolayısıyla, bağışıklık sistemimizin güçlenmesine yardımcı olurlar ve olası enfeksiyonlarla savaşırlar. C vitamini vücutta depolanan bir vitamin olmadığı için bu gıdalar günlük beslenmemizde mutlaka yer almalıdır.

Nar

Antioksidan içeriği oldukça yüksek olan nar bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur ve vücudumuzu çeşitli hastalıklardan korur. Ayrıca kansere ve kalp damar hastalıklarına karşı da koruyucu bir etkisi vardır. Tüm bu sebeplerden dolayı özellikle kış aylarında beslenmemizin vazgeçilmezleri arasında olmalıdır.

Elma

İçeriğinde bulunan A, E, B6, C, K vitaminleri ile vücudu güçlendirir ve hastalıklarla mücadelesine yardımcı olur. En sık tükettiğimiz meyvelerinde başında yer alır. Sindirim sistemi dostudur ve cilt hastalıklarına, kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu bir etkisi vardır. Bu yüzden elma kış aylarındaki günlük meyve tüketimimizin içinde yer almalıdır.

Havuç

A vitamini ve beta karoten açısından çok zengin olan havuç, kanser gibi birçok hastalık için vücudumuza katkı sağlamaktadır. Cilt ve göz sağlığı için de oldukça yararlıdır. Havuç, hem vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasını sağlar hem de mikrop ve virüslere karşı mücadele gücünü artırır.

Kereviz

Kış sebzelerinden biri olan kereviz, kalp damar sağlığını korumak açısından çok faydalıdır. Ayrıca karaciğerin de temizlenmesinde görev alır. Antioksidan özelliğe sahip olduğu için vücudun direncini artırmada yardımcı olur. Bu nedenle, özellikle kış aylarında sıkça tüketilmesi gereken besinler arasında yer alır.

Soğan ve Sarımsak

Çok güçlü antioksidan kaynağı olan besinlerden bazılarıdır ve kansere karşı koruyucu etkiye sahiptirler. Vücudu enfeksiyonlara karşı korudukları için, halk arasında doğal antibiyotik olarak anılırlar. Kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterolü yükseltirler. Bu ve bunun gibi birçok faydası nedeniyle, kış aylarında bol bol soğan ve sarımsak tüketmek gerekir.

Zencefil

Taze kök zencefil hastalıklardan korunmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için oldukça etkilidir. Hastalık sırasında, hastalığı olabilen en kısa sürede atlatmaya yardımcı olur. Güçlü bir antioksidan olması sebebiyle vücudun toksinlerden arınmasında etkilidir.

Bal

Glikoz, fruktoz, demir, kalsiyum, fosfat, sodyum, potasyum, magnezyum gibi minerallerden oluşur ve içeriğinde bolca B1, B2, B3, B5, B6 vitaminleri bulundurur. İçeriğinde bulunan tüm bu yararlı maddeler nedeniyle antibakteriyel özelliğe sahiptir ve birçok hastalığa karşı vücudumuzu korumaktadır.

Kefir ve Yoğurt

Probiyotik desteği almak yaşamımızın her anında önemlidir ancak kış aylarında daha da önem kazanmaktadır. Kefir ve yoğurt, probiyotik bakımından çok zengin besinlerdir ve bu sayede bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olurlar. Bağırsak ve kemik sağlığı üzerinde de olumlu etkilere sahiptirler. Bu nedenle, kış beslenmesinde mutlaka yoğurt ve kefire de yer vermek gerekir.

Mantar

İçerisinde bol miktarda B12 vitamini ve D vitamini barındırdığı için kansere karşı koruyucu etkisi vardır ve bağışıklık sisteminin gelişmesine de yardımcı olur. Ayrıca içeriğinde bulunan C vitamini, fosfor, potasyum, bakır gibi yararlı maddeler, kalp sağlığını korumada da oldukça etkilidirler.