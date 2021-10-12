Kış lastiği uygulaması aramaları havaların soğumasıyla artış gösterdi. Her yıl belli aylarda güvenlik için kış lastiği veya zincir kullanılması zorunlu tutuluyor. Peki Kış lastiği ne zaman takılır? 2021 Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, hangi araçları kapsar?

Soğuk havalarda ıslak, karlı ve buzlu yollarda daha iyi çekiş ve durma performansı sağlayan Kış lastiği güvenlik açısından çok önemlidir. Kaza riskini en aza indirmek için zorunlu tutulan kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, kış lastiği ne zaman takılır?

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN TAKILIR?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSAR?

Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.