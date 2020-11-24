Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman başlıyor? Kış lastiği hangi araçlara zorunlu, takmama cezası? Özel, hususi binek araçlarda…

Kış lastiği ne zaman takılır, hangi araçları kapsıyor? Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlıyor. Bu uygulama 1 Nisan'da sona erecek ve kış lastiği takmayan sürücülere 776 lira ceza verilecek. İşte Kış lastiği zorunluluğu hakkında merak edilenler…

Kış lastiği zorunluluğu şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayacak, 1 Nisan 2021'de sona erecek. Kış lastiği taktırmayan sürücülere ise 776 lira para cezası verilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılmasını, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuyor.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI 776 LİRA

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor. Bunun yanı sıra ekipler kurala uymayan sürücülere para cezası kesiyor. Uymayanlara uygulanacak olan ceza ise 776 lira olacak.

Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2021 itibarıyla güncellenecek. Ayrıca yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.

KIŞ LASTİĞİ NEDEN ZORUNLU?

Tüm bunların yanı sıra kış lastiği özellikleri arasında 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde daha iyi yol tutuş ve yüksek oranda güvenlik sağlıyor.