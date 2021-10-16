Kış lastiği ne zaman zorunlu olacak? Kış lastiği uygulaması hangi tarihte başlıyor, hangi araçlara zorunlu?

Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor, hangi araçlarda zorunlu? Havaların soğumasıyla kış lastiği uygulaması detayları vatandaşın gündemine geldi. 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, buzlu, karlı ve çamurlu zeminlerde yol tutuş özelliği sayesinde yüksek güven sağlayan kış lastiği uygulaması hangi tarihte başlıyor, ne zaman takılır?

Kış lastiği ne zaman zorunlu olacak? Soğuk havalarda ıslak, karlı ve buzlu yollarda daha iyi çekiş ve durma performansı sağlayan kış lastiği detayları havaların soğumasıyla araç sahipleri tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği uygulaması hangi araçlarda zorunlu?

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR, ZORUNLULUK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık 2021 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2022 tarihinde sona erecektir. Kurala uymayan araçların sürücülerine 835 TL ceza kesilecek.

KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU?

Kamyon, çekici, tanker, otobüs gibi büyük araçların tahrikli dingilleri (araçlarda şafta bağlı olup çekiş gücü sağlayan dingil) üzerindeki tüm lastikleri ile kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin araca monteli tüm lastiklerinin yanı sıra seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması gereklidir.

Resmi Gazete' de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanmaları ise illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutulacaktır. Bunların dışındaki ticari olmayan şahsi araçlar için uygulama zorunlu değil fakat can ve mal güvenliği ile seyahat etmek için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.