Kış lastiği ne zaman takılmalı? 2020 Kış lastiği takmama cezası ne kadar? Zorunlu kış lastiği uygulaması tarihleri!

Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği uygulaması yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması araç sahipleri tarafından merak edilen konular arasında geliyor. Peki, Kışlık lastik ne zaman takılır? 2020-2021 kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği takmama cezası ne kadar? 2020-2021 zorunlu kış lastiği uygulaması tarihleri...

Yolcu ve eşya taşıyan araçlarda kış lastiği kullanılması zorunlu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takması zorunlu tutuluyor. Yılın belli dönemlerinde uygulanan zorunlu kış lastiği uygulaması tarihleri araç sahipleri tarafından merak edilen konuların başında geliyor. Peki, Kışlık lastik ne zaman takılır? 2020-2021 kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği takmama cezası ne kadar? 2020-2021 zorunlu kış lastiği uygulaması tarihleri...

1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmak yolcu ve eşya taşıyan araçlar için yasal bir zorunluluk. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta devreye girecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.

2020 KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2021'e kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 776 TL ceza kesilecek.

Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2021 itibarıyla güncellenecek.

KIŞ LASTİĞİ KULLANMA ZORUNLULUĞU BULUNAN ARAÇLAR HANGİLERİ?

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçların kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunuyor. Belirtilen tarihler arasında araç sahipleri lastik dişleri 1.6 mm altında olan lastikler değiştirilmeli ve mutlaka lastik yanaklarında kış lastiği logolu kış tipi lastiklerin kullanılması gerekiyor.