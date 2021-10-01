Kış lastiği ne zaman takılır? 2021 kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, hangi araçları kapsıyor?

Kış lastiği uygulaması hakkında yapılan aramalar havaların soğumasıyla başladı. Kış lastikleri veya zincir kullanılması her yıl belli aylarda güvenlik için zorunlu tutuluyor. Peki Kış lastiği ne zaman takılır? 2021 Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor, hangi araçları kapsar?

Kış lastiği zorunluluğu soğuk havalarda ıslak, karlı ve buzlu yollarda daha iyi çekiş ve durma performansı sağladığından güvenlik açısından çok önemlidir. Kaza riskini en aza indirmek için kış lastiklerinizi takmayı aksatmayın. Peki, Kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsar, kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR, KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSAR?

Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.