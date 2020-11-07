Kış lastiği ne zaman takılır 2020? Kış lastiği uygulama tarihi ve kış lastiği takma zorunluluğu olan araçlar

Soğuk ve yağışlı havaların etkisini hissettirmeye başlayınca kış lastiği uygulamasına yönelik araştırmalar da hız kazandı. Kış lastiği 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağladığı için özellikle şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için önem arz ediyor. Peki, kış lastiği ne zaman takılır 2020? İşte Kış lastiği uygulama tarihi…

Kış lastiği uygulamasına yönelik araştırmalar artıyor. Sürücüler kış lastiği uygulamasının bu yıl ne zaman başlayacağını araştırıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre; kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunlu. Peki, Kış lastiği ne zaman takılır 2020? Kış lastiği uygulama tarihi…

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMA TARİHİ

Kış lastiği uygulaması her yıl gibi Resmi Gazete'de belirlenen tarihte başlayacak. Resmi Gazete’te yer alan tarih ise 1 Aralık'ı işaret ediyor.

KIŞ LASTİĞİ KONFORU ARTIRIYOR

Kış lastikleri, hava sıcaklığı 0’ın altına düşse dahi güçlü performans sergileyen daha yumuşak hamuru sayesinde kavramanın az olduğu zeminlerde bile optimal yol tutuşu, çekiş ve frenlemeyi garanti ediyor; bunların hepsi emniyeti ve konforu artırıyor. Kış hamurlarının kimyasal özellikleri, fren mesafelerinin hem ıslak (%15'e varan oranda) hem karlı zeminde yaz lastiğine kıyasla %50'ye kadar kısalmasını sağlıyor. Kış lastiklerinin kendine özgü sırt deseni de performansı iyileştiriyor; özellikle de karı hapsetmek ve sürtünme ile kavramayı artırmak için tasarlanan sırt blokları sayesinde kar zincirine duyulan ihtiyacı da ortadan kaldırıyor. Yağmur sırasında suyun hızlı ve verimli bir şekilde dağılmasını sağlayan geniş kanallar ayrıca ıslak zeminde daha güvenli sürüş için suda kızaklama riskini de azaltıyor. Kış lastiklerinde M+S veya M&S ve M-S işaretleri (çamur ve kar anlamında) bulunuyor. Bu işaretlere genellikle 3MPF sembolü (bir dağ ve kar tanesinin betimlendiği ‘kar tanesi ve üç zirveli dağ’ simgesi) eşlik ediyor. Bu sembol, kış lastiklerini farklılaştırıyor.

HANGİ ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU VAR?

Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.