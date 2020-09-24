Kış gelmeden hücum ettiler

Semt pazarlarında beş tezgahtan biri turşuluk, salçalık ürünlerle dolu. Ürün de bol, alıcısı da... Pazarcıların, “Kavga etmeyin, herkese yeter” diye espriyle sattığı ürünlerin kilogramı 2-5 lira arasında değişiyor

Evlerde her yıl yapılan kış hazırlıkları bu yıl koronavirüs salgınıyla artan ‘sağlıklı beslenme’ ve ‘bağışıklığı güçlü tutma’ farkındalıklarıyla daha da hızlandı. Semt pazarlarında önceki sonbaharlarda bir ya da iki tezgahta rastlanılan turşuluk ürünler, bu yıl adım başı karşımıza çıkar oldu. Salçalık domates ve biberin kırmızıya boyadığı semt pazarlarında bu ürünlere de ilgi yüksek. Semt pazarının nabzını Milliyet okurları için tuttuk.

Turşuya hücum!

Probiyotik etkisiyle bağışıklığı güçlendirdiği söylenen turşu ve buna yönelik ürünler, bugünlerde pazarın gözdesi. Acur, kelek, yeşil domates, kornişon, biber gibi turşu yapmaya has ürünlerden oluşan tezgahlarda, tüm ürünlere tek fiyat konuluyor, bu fiyat da 2 lira ile 5 lira arasında değişiyor. Vatandaş filesine istediği ürünlerden dolduruyor. Turşu için gereken sarımsak, tuz, sirke gibi diğer malzemeler de dikkate alındığında 1 kilogram ev turşusu 3-6 liraya mal oluyor.

Salçasız olmaz

Pazarda açık olarak satılan turşuya da rağbet oldukça fazla. Kilogramı 16 lira olan bu turşu, vatandaşın isteğine göre karışım yapılarak sunuluyor. Zincir marketlerde karışık turşunun 1 kilogramı 7 lira ile 11 lira arasında değişiyor. “Hem sağlıklı olayım hem de damağım şenlensin” diyerek İstanbul ’un ünlü turşu dükkanlarının yolunu tutanların ise 1 kilogram karışık turşu için en az 20 lirayı gözden çıkarması gerekiyor.

Türk mutfağının vazgeçilmezi salçayı evde yapmak isteyenler için de semt pazarları iyi bir seçenek. Pazarda salçalık domatesin fiyatı 2 lira, salçalık kırmızı kapya biberinki de 5 lira. 3-4 kilogram domatesten 1 kilogram salça çıktığı hesabıyla maliyet 6-8 lira arasında değişiyor. Bu ürünün marketteki kilogram fiyatı ise 9 liradan başlıyor.

1 kilogram biber salçası yapmak için ise en az 5 kilogram biber kullanmak gerekiyor ki, böylece maliyet 17.5 lira oluyor. Markette 1 kilogram biber salçasının fiyatı ortalama 22.5 lira. Tabii evde salça yaparken tuz, pişirmek için doğal gaz gibi maliyetlerin yanında yoğun emeği de göze almak gerekiyor.

Sarımsak ucuzladı

Geçen sezon sonunda salgın nedeniyle gümrükler de kapandığı için fiyatı 100 liraya kadar yükselen sarımsak, nispeten makul fiyatlara inmiş durumda. Semt pazarında sarımsağın kilogramı 25 lira ile 40 lira arasında değişiyor.

Kesinlikle sirkeyle!..

Neşeli Günler filminde Adile Naşit ve Münir Özkul’un hafızalardan silinmeyen, “Turşu limonla mı olur, sirkeyle mi?” tartışmasına bu yıl yanıt hazır: Kesinlikle sirkeyle! Zira pazarda yeni mahsul limonun kilogramı 10 lira. Eski yatak limona ise 15 lira etiket konulmuş.

Sonbaharın tadı

Sonbahara özgü ürünler de pazarda yerini aldı. Kilogramı 10-12 lira arasında değişen incirin fiyatı bunlar arasında en yüksek olanı. Üzüm, cinsine göre 5 lira ile 8 lira arasında değişiyor. Mandalina da neredeyse satıldığı tüm tezgahlarda 5 liraya sabitlenmiş fiyatıyla dikkat çekiyor.

50 maske 15 lira

Salgın, hayatımız gibi pazarı da değiştirmiş, ara ara maske tezgahları göze çarpıyor. Çocuklar için yıkanabilir, renkli ve figürlü maskelerin yanında yetişkinler için tıbbi cerrahi maskeler de var. 50 adet tıbbi cerrahi maske 15 liradan satılıyor. Maskeyi kulağına takınca rahatsız olanlar için geliştirilen ‘enseye tutturma aparatının’ ise 3 tanesi 5 lira. (Milliyet)