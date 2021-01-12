Kış aylarında radyatörlere dikkat!

Otomobillere güç veren içten yanmalı motorların soğutma sistemlerindeki arızalar, ihmaller sonucunda yüksek maliyetli tamiratlara sebep oluyor. Soğutma sisteminin en kritik aktörünün radyatör olduğunu ifade eden RS Servis CEO'su Ünal Ünaldı "Trafik kazaları sonrasında yanlış onarılan radyatörler, sistemin doğru çalışmasını engelleyerek aracın motoruna zarar verebiliyor. Diğer yandan üreticilerin tavsiye ettiği soğutma sıvıları (antifreeze), motorun donmasını ve de aşırı ısınmasını engelliyor. Üstelik bu sıvılar, sistemin korozyona uğramasının da önüne geçerek koruyucu bir rol üstleniyor. Yanlış, eksilmiş ya da eskimiş soğutma sıvısı, zaman içerisinde hiç ummadığınız bir anda motorun hararet yapmasına veya donmasına, nihayetinde uzun vadede sistemin paslanmasına sebep olarak motor revizyonundan tamamen değişimine kadar gidebilecek yüksek maliyetli onarımlarla karşılaşmanıza yol açar" dedi.

"Soğutma sıvısını haftada bir kontrol edin"



Soğutma sıvısının birçok araç sahibi tarafından çoğunlukla göz ardı edildiğine değinen Ünaldı "Aracınızın sağlıklı çalışması için ülkemiz şartlarında her yıl periyodik olarak soğutma sıvısının değiştirilmesini ve üreticinin tavsiye ettiği sıvıların kullanılmasını şiddetle öneriyoruz. Herhangi bir eksilme veya kaçak riskine karşın haftada bir kez artık modern birçok araçta yer alan soğutma suyu genleşme kabını ve aracın altını kontrol etmekte fayda var. İçinde bulunduğumuz kış günlerinde ihmaller sebebiyle aracınız çalışmayabilir. Ayrıca otomobil sahiplerinin, trafik kazaları sonrasında radyatör ve intercooler kontrol ve onarımlarını, bu konuda uzmanlaşmış noktalarda yaptırmasını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.