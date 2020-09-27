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Kış Avrupa'ya erken geldi! Her yer beyaza büründü

AA |  27 Eylül 2020 Pazar - 18:47 | Son Güncelleme : 27 09 2020 - 18:47

Hava sıcaklıklarındaki keskin düşüşün ardından Avrupa'da İsviçre, Fransa, Avusturya, İtalya, İspanya, Almanya ve Çekya'ya kar yağdı.


Kar yağışı, özellikle İsviçre'nin güneyinde Alp Dağları boyunca etkili  oldu.
 
İsviçre meteoroloji ajansı, ülkenin güneyindeki dünyaca ünlü kayak  merkezlerinden Valais kantonundaki Montana kasabasında kar yağışının 25  santimetreye ulaştığını bildirdi.
 
Montana'da eylül ayında yağan karın ülke tarihinde yeni bir rekor  olduğu vurgulandı.
 
Davos kasabasında ise kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı  belirtildi.
 
İsviçre televizyon kanalı SRF, ülkede son 20 yılın en soğuk eylül  ayının yaşandığını bildirdi.
 
Meteoroloji uzmanları, deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki  bölgelerde kar kalınlığının 50 santimetreye ulaşacağı, hava sıcaklıklarının da  sıfır derecenin altına düşeceği tahmininde bulundu.
 
Öte yandan, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çok sayıda trafik  kazası meydana geldi.
 
Avusturya'nın Tirol eyaletinde sezonun ilk karı yağdı
 
Salzburg Meteoroloji ve Jeodinamik Enstitüsünden meteoroloji uzmanı  Christian Ortner, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yılın bu döneminde yağan  karın alışılmışın dışında olduğunu, bu tür erken kış başlangıçlarının, her beş  ila yedi yılda bir meydana geldiğini söyledi.
 
Yerel basında yer alan haberlere göre, kar yağışının etkili olduğu  bölgelerde kar temizleme çalışmaları nedeniyle bazı caddeler araç trafiğine  kapatıldı.
 
Fransa-İspanya
 
İspanya ve Fransa sınırındaki Pirene Dağları’na ilk kar yağdı.
 
Pireneler’de 1800 metre yükseklikteki kayak merkezi La Mongie’de kar  yüksekliği yer yer 50 santimetreye ulaştı.Dağa doğa yürüyüşüne çıkan  turistler, yağan karı fırsat bilerek kayak sporuna yöneldi.
 
İspanya'nın Aragon bölgesinde de iki gündür yoğun kar yağışı etkili  oldu.
 
Kar yağışından dolayı İspanya'nın Fransa sınırındaki Portalet  bölgesinde bazı yolların geçici kapatıldığı bildirildi.
 
Sezonun ilk karından dolayı Pireneler'de bulunan araçlara zincir takma  zorunluluğu getirildiği ve kar temizleme makinalarının çalışmaya başladığı  bilgisi paylaşıldı. Meteoroloji merkezinden yapılan açıklamalarda, bölgede  bugünden itibaren kar yağışının yerini şiddetli rüzgar ve yağmura bırakacağı  bildirildi.
 
İtalya da soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi
 
İtalya'da da 25 Eylül Cuma gününden bu yana hava sıcaklıkları ciddi  şekilde düştü. Ülke, kutuplardan geldiği ifade edilen soğuk ve yağışlı havanın  etkisi altına girdi. İtalya-İsviçre ve İtalya-Avusturya sınırlarından geçen  Alpler’in yamaçlarına, sezonun ilk karı 25 Eylül’de düştü.
 
 Kar yağışının dağların 1500 metre yüksekliğinden itibaren etkili  olduğu belirtildi.
 
Ülkenin kuzeydeki Piyemonte, Lombardiya bölgelerinden geçen Alpler’in  yamaçları, henüz eylül ayı olmasına rağmen karla kaplandı.
 
Ülkenin orta ve güney bölgeleri de rüzgarlı ve yağışlı havanın  etkisine girdi. Sert rüzgarlar nedeniyle Toskana bölgesindeki bazı yapıların  çatıları uçarken başkent Roma’da rüzgarda kırılan ağaç dallarının yolları  kapattığı görüldü.
 
  İtalya’nın güneyinde de deniz ve hava koşulları bozulmaya başladı.
 
Sicilya’nın Milazzo kenti açıklarında denize giren iki genci  boğulmaktan kurtaran bir sahil güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği  belirtildi. Sahil Güvenlik eri Aurelio Visalli’nin cesedi, bu sabah yapılan  aramalar sırasında bulundu.
 
Ayrıca, Almanya'nın Bavyera Eyaleti'ne sezonun ilk karı düşerken Çek  Cumhuriyeti'nde ise bazı dağlık bölgelerde kar yağışı etkili oldu.

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