Kırtasiyeciye kız çocuğuna istismar iddiasıyla gözaltı!

Olay, dün bir kullanıcının Twitter 'dan kırtasiye sahibi M.D.'nin 12 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunduğunu belirterek, "Herkes kendine dikkat etsin, bugün bizim başımıza gelen yarın sizin başınıza gelebilir" yazılı paylaşımı ile ortaya çıktı. Tweet çok sayıda retweet aldı. Bunun üzerine Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı ve istismara uğradığı iddia edilen kız çocuğunun ifadesi alındı. Polisin çalışmasıyla, M.D. de gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ederken, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. İddialarla ilgili soruşturmanın titizlikle devam ettiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: