Kırtasiye ürünlerine dikkat! Kanseri tetikleyebilir

Evlerdeki kırtasiye alışveriş listesi azalsa da yeni eğitim döneminin uzaktan eğitimle başlamasıyla birlikte devam ediyor. Kırtasiye ürünleri alırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarılarda bulunan Prof. Dr. Murat Elli, “Bazı ürünlerde bulunan kimyasal maddeler çocuklarda ergenlik dönemini bozabilir. Astım ve çocuklarda uçucu maddelere bağlı lösemiye yol açabiliyor” dedi.

Okul çantaları, suluklar, kokulu silgiler, rengârenk kalemler raflarda ilgi çeken ürünler arasında yer alıyor. Seçerken zorlandığımız bu ürünlerin özellikle çocuklar üzerinde büyük tehlikelere neden olabileceğini söyleyen Çocuk Hematoloji ve Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Murat Elli, “Kalemlerin ve silgilerin mümkün olduğunca kokusuz ve iyi malzemeden yapılmış olması gerekir. Kırtasiyelerde sadece fiyata değil ürünün kalitesine bakmak gerekiyor. Markasız, ara ürün tabir edilen merdiven altı tabir edilen plastiklerden yapılmış suluklar, çantalar, kalemler, silgiler gibi ürünlerden uzak duracağız” ifadelerini kullandı.

SULUKLARDA PVC TEHLİKESİ

Özellikle daha küçük yaş grubu için ailelerin tercih ettiği ürünler arasında yer alan suluk için de uyarılarda bulunan Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Murat Elli, “PVC içerisinde su ile beklediği zaman, güneşe maruz bırakıldığında ve yiyeceklerle temas ettiğinde belirgin toksik maddeler ortaya çıkıyor. Okul çantalarının üzerindeki kaplama resimlerin dönüştürülmüş plastikten yapılmaması gerekiyor. Yemek kaplarından su kaplarına kadar mümkün olduğunca camların tercih edilmeli” dedi.

KOKULU ÜRÜNLERDEN KAÇININ

Kokulu ürünlerden de sakınmak gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Elli, “Kokulu silgilerle, silme işlemi yaptığında asbest denen maddeler ortaya çıkıyor. Kokusuz silgiler tercih edilmeli. Kokular ürünün içerisine mutlaka bir kimyasal katıldığı için oluyor” ifadelerini kullandı.

KEÇELİ KALEMLERİN SU YA DA ALKOL BAZLI OLMASI GEREKİYOR

Prof. Dr. Elli, rengarenk keçeli kalemlerin su ya da alkol bazlı olması gerektiğinin altını çizerek, “Bunların içinde uçucu maddeler oluyor. Bu maddelerin çocuklar üzerinde pek çok yan etkisi var. Astım ve ileri dönemde çocuklarda uçucu maddelere bağlı lösemiye kadar birçok hastalığa yol açabiliyor. Kalemlerin ve silgilerin mümkün olduğunca kokusuz ve iyi malzemeden yapılmış olması gerekir. Kırtasiyelerde sadece fiyata değil ürünün kalitesine bakmak gerekiyor” dedi.

Elli, bu tarz ürünleri alırken mutlaka TSE ve CE damgasına bakılması gerektiğinin de altını çizdi.

AĞIR METAL İÇERİYOR!

Slime, oyun hamurları, parmak boyaları gibi çocukların özellikle evde sıkça kullandığı ürünler için de Prof. Dr. Elli, şu uyarılarda bulundu:

“Oyuncakların da yaşa uygun olması gerekiyor. 6 yaşın altındaki oyuncaklarda yutulacak ürünler olmamalı. Oyun hamurları, slime gibi ürünlerde de benzen, diğer toksik maddeler, ağır metaller, cıvadan kurşuna kadar tehlikeli madde var. Bu ürünlerin yutulduğunda su ile şişme tehlikesi oluyor ve çok ağır tahribatlara yol açabiliyor.”

ERGENLİK DÖNEMİNİ BOZUYOR: KANSERE YOL AÇIYOR

Bazı ağır kimyasal maddelerin çocuklarda ergenlik dönemini bozduğunu vurgulayan Prof. Dr. Elli, “Aşırı plastiklere maruz kalan çocuklarda bir takım hormonal sorunlar oluşuyor. Endokrin anomalileri yapabiliyor ve uzun dönemde de kansere yol açıyor. Lösemi, lenfoma, beyin tümörleri görülebilir. Çocukların mümkün olduğunca efor yaptırılmaları gerekiyor. Çocuklarımızın özellikle okula hazırlanırken uyumaları gerekiyor. Çocuklarımızın ileriki yaşta kanser olmasını istemiyorsak çocukların uyuması, güneşin ritmini yakalaması gerekli” ifadelerini kullandı.