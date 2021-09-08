Kırtasiye ödeneği ne zaman yatar? Eğitim ödeneği ödeme tarihi!

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlamasıyla öğretmenlerin kırtasiye ücreti merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlere her yıl eğitim yılı başında, eğitime hazırlık ödeneği adı altında belli bir ücret ödemesi yapılıyor. Bakanlık tarafından verilen bu ödemeden hem kadrolu hem de sözleşmeli öğretmenler faydalanabiliyor. Öğretmenler kırtasiye ücreti olarak da bilinen eğitim ödeneğinin ne zaman hesaplara ödeneceğini sorguluyor. Peki, Kırtasiye ödeneği ne zaman yatar? Eğitime hazırlık ödeneği ne kadar? İşte detaylar...

Okulların açılmasıyla birlikte 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı da resmen başladı. Yüz yüzde eğitimin başlamasıyla birlikte öğretmenler de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen kırtasiye ödeneği olarak da bilinen eğitim ödeneğini yatırılacağı tarihi araştırıyor. Peki, Kırtasiye ödeneği ne zaman yatar? Eğitime hazırlık ödeneği ne kadar? İşte detaylar...

KIRTASİYE ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATAR?

Eğitim ödeneği için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge göndermesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl öğretmenlerin alacağı kırtasiye parası yani eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği 7 Eylül tarihinden itibaren verilmeye başlandı.

2023 EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR OLDU?

Toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2023 yılı için 1.400 TL’ye çıkarıldı.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NEDİR?

657 sayılı Devlet Memur ları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden saymış olduğumuz kimseler haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamamaktadır.

Eğitim Ödeneği - Çeşitli sebeplerle (askerlik, ücretsiz izin, doğum izni vs.) eylül ayı içerisinde fiilen görevde olmayıp eğitim-öğretim yılı içerisinde göreve başlayanlara, göreve başlamalarından sonra belirli oranlarda ödenir.