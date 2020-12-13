Alınan bilgiye göre, Ömerhacılı köyünde yaşayan Oğuz Türk'ün babası, oğlundan haber alamayınca köylülerden yardım istedi. Eve giden köylüler, Türk'ün evde hareketsiz şekilde yattığını görünce jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ile köye giden sağlık ekipleri, Türk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Oğuz Türk'ün cenazesi ön otopsi
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- Kırşehir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Kırşehir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
İHA | 13 Aralık 2020 Pazar - 22:44 | Son Güncelleme : 13 12 2020 - 22:44