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Kırşehir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

İHA |  13 Aralık 2020 Pazar - 22:44 | Son Güncelleme : 13 12 2020 - 22:44

Kırşehir'in Kaman ilçesinde evinde yalnız yaşayan bir kişi ölü bulundu.


Alınan bilgiye göre, Ömerhacılı köyünde yaşayan Oğuz Türk'ün babası, oğlundan haber alamayınca köylülerden yardım istedi. Eve giden köylüler, Türk'ün evde hareketsiz şekilde yattığını görünce jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ile köye giden sağlık ekipleri, Türk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Oğuz Türk'ün cenazesi ön otopsi 

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Kırşehir Kaman yalnız
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